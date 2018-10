Starkt Lakers producerade mål

Växjö kom till Mora efter tre tunga förluster på de senaste fem matcherna. Det stora problemet har varit målproduktionen. Inför matchen mot Mora hade nämligen Växjö bara gjort elva mål, klart sämst i SHL.

I början av matchen märktes inget av dessa problem. Efter halva första perioden fick smålandslaget ordentlig fart på spelet.

Det var snabba spelvändningar av Växjö som skapade stora problem för Moras backar. Följden blev långa Smålandsanfall i offensiv zon.

– Vi hade jäkligt bra attacker mot Moras mål när vi kom in deras zon, sade Växjös tränare Sam Hallam till C More i första periodpausen.

Och det bästa för Växjö: Laget producerade också mål. Efter 15.13 kom 1–0. Roman Horak styrde en passning i mål från Tuomas Kiiskinen. Knappt två minuter senare sköt Linus Fröberg in 2–0. Ett skott som gick in i mål mellan benen på Moramålvakten Christian Engstrand.

– Ett turligt mål. Målvakten blev nog ställd av en felträff av mig, sade målskytten I C More.

I andra perioden var det Mora som gjorde målet då Emil Aronsson, med flyt, reducerade till 2–1. Men längre än så kom aldrig Mora i den här matchen. Dalalaget saknade mycket av den glöd och energi som varit deras kännetecken i de senaste segermatcherna.

– Vi släpper till för mycket och måste skjuta mer när vi får lägen, sa exempelvis Moras Michael Haga till C More efter första perioden.

Efter en svacka i andra perioden kom Växjö tillbaka storstilat i slutronden. Mora hade inte en chans att komma tillbaka. Istället avgjordes matchen när Växjös Janne Pesonen gjorde 3­–1, nio minuter in i perioden.

En mycket viktig seger för Växjös självförtroende.

– Skönt att vi vann idag. Men jag tror inte någon varit riktigt orolig, säger Linus Fröberg till Sveriges Radio.