Fortsatt oklart läge i Ljungby – MP väljer S och V

Beskedet från Miljöpartiet lämnades via e-post sent under onsdagskvällen till Alliansen, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, berättar den nyvalde gruppledaren och ordföranden för miljöpartiet i Ljungby, Tommy Göransson.

– Det är skönt att det här är avklarat så vi kan fortsätta att ta beslut, säger han.

Nyheten var Smålänningen först med att berätta om.