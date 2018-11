Flicka som knivdödades på HVB-hem kom från Växjö

Det var i onsdags som flickan hamnade i bråk med en annan minderårig flicka och höggs ihjäl med kniv.

Per Sandberg, förvaltningschef på arbete och välfärd, fick beskedet om vad som hänt under onsdagskvällen och personalen informerades under torsdagen.

– Det är fruktansvärt tragiskt och vi är i chock allihop. Nu handlar det om att bearbeta sorgen och nästa vecka ska vi titta på om det är något vi hade kunnat göra annorlunda, säger Per Sandberg.