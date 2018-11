Våldtäktsmisstänkt man släppt på fri fot

Den man i 20-årsåldern som misstänks för en våldtäkt i Växjö natten mot lördagen, släpptes under måndagskvällen på fri fot av åklagare Anna-Karin Von Schoultz. Enligt henne har misstankarna mot mannen försvagats efter förhören under måndagen och att de fått in nya uppgifter i utredningen.