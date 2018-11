Tre kronobergare tävlar i årets Melodifestival

Malou Prytz tävlar med låten I do me i Malmö den 9 februari och John Lundvik tävlar med låten To late for love i Lidköping den 23 februari. Och 24-åriga Zeana Muratovic tävlar i duon Zeana feat. Anis Don Demina med låten Mina bränder i den första deltävlingen den 2 februari i Göteborg.

I startfältet finns bland annat artisterna Wiktoria, Andreas Johnsson, Nano och Martin Stenmark.