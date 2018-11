Efter otäcka smällen: Växjös stjärna ut på bår

Det var i den tredje perioden som Janne Pesonen kom in i offensiv zon med hög fart. Han tacklades av Örebros back Nick Ebert, tappade balansen och for i hög fart med ryggen först in i sarghörnet.

Pesonen blev liggandes på isen i flera minuter innan sjukvårdspersonal anlände med bår och försiktigt flyttade honom från isen. Pesonen vinkade ansträngt till publiken när han bars av isen.

Pesonen kördes till sjukhus efter skadan och Växjö hade ingen mer information efter matchen.