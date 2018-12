Amo föll i viktig tabellstrid mot Skånela

Alstermolaget inledde starkt och gick in i andra halvlek med en bolls ledning. Matchen var tät ända in i slutminuterna när Skånela tog kommando. Till slut blev det seger för hemmalaget med 26-21, Skånela som nu vunnit fem av sina sex hemmamatcher under säsongsstarten.

Amo har därmed förlorat sina två senaste matcher i Allsvenskan och behåller för närvarande sin sjundeplats i tabellen.