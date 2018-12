Stig Svensson invald i Hall of Fame

Sedan 2003 har Svenska Fotbollsförbundet valt in personer som verkat inom svensk fotboll i Svensk fotbolls Hall of Fame. Under måndagen valdes Stig Svensson in som nummer 64 i ordningen.

– Det är väldigt roligt. Han hade blivit jättestolt, naturligtvis. Lite synd bara att han inte fick den utmärkelsen när han levde, säger Stig Svenssons son Tommy Svensson som fick samma ära 2013.

Även Thomas Ravelli har tidigare blivit invald i Svensk fotbolls Hall of Fame.