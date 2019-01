Här är självmord vanligast i länet

Tingsryd har det högsta antalet självmord per invånare i hela länet de senaste tio åren med drygt 1,6 per 1 000 invånare, enligt statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Älmhult har lägst andel självmord i länet med 0,87 per 1 000 invånare.

Värmländska Grums har det högsta antalet självmord per invånare i hela landet med över tre stycken per 1 000 invånare de senaste 10 åren.

Fakta: Antalet självmord i varje kommun