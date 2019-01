Kvinna avled efter kollision med lastbil

Efter trafikolyckan på E4:an mellan Värnamo och Lagan under tisdagseftermiddagen har föraren av en personbil, som kolliderade med en lastbil, nu avlidit av sina skador. Det uppger polisen för P4 Kronoberg.

Det var mycket halt på vägen och kvinnan tappade kontrollen över bilen som for in i mitträcket och sedan vidare in i en lastbil.

Föraren, en kvinna i 50-årsåldern fick allvariga skador vid krocken och hennes liv gick inte att rädda.

Anhöriga är underrättade. Kvinnan var hemmahörande i Helsingborgs kommun.

Polisen har skrivit en anmälan om vållande till annans död efter olyckan.