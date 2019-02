Så väljer kronobergarna sin egen begravningsmusik: ”Texten viktigast”

– Det är låtar som har spelats mycket och som man kan koppla till personen, säger Cecilia Sandstedt, begravningsentreprenör i Växjö.

Kronobergarnas topplista över begravningsmusiken hörs i inslaget i spelaren. I P4 Kronobergs Facebook-inlägg kan du kommentera vilken låt du vill höra på din begravning.

Ovanliga önskemål enligt undersökningen av Fonus:

• Highway to hell – AC/DC

• Always look on the bright side of life – Monty Python

• Lush life – Zara Larsson