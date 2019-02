Dramatik när Småland föll i semifinalen

Stockholmarna inledde starkast och tog ledningen i första perioden. Men smålänningarna skulle kvittera genom HV71-tjejen Mira Markström några minuter senare genom hårt skott i en kontring.

Samma Markström skulle efter 39 sekunder i andra perioden göra 2-1 på ett läckert vis efter att hon dribblat några spelare.

Men med knappt tre minuter kvar tryckte stockholmarna in 2-2.

Det blev inga mål på övertid och bataljen gick till straffar.

Mira Jungåker från HC Dalen inledde iskallt och satte första pucken för smålänningarna. Men efter missar från båda lagen skulle gästerna vinna.

– Det känns jobbigt nu. Det räckte inte. De var ett duktigt lag, men det skulle varit kul att gå vidare, säger tvåmålsskytten Mira Markström, till SVT.

Nu väntar en bronsmatch för smålänningarna under söndagen vid klockan 11.00 man möter antingen Skåne/Blekinge eller Södermanland.

Hela Smålands trupp:

1 Svensson Träff, Ebba – IK Oskarshamn

4 Karlsson, Elsa – Vimmerby HC

6 Jonasson, Filippa – Rydaholms SK

8 Nyström, Ellen – IF Troja/Ljungby

9 Nilsson, Ruth – IK Oskarshamn

10 Gullden, Tova – Rydaholms SK

11 Karlsson, Elva –Rydaholms SK

12 Hellström, Wilda – IF Troja/Ljungby

13 Jungåker, Mira – HC Dalen

14 Moberg, Linn – IF Troja/Ljungby

15 Åman, Maja – IK Oskarshamn

16 Jiborn, Alice – Västerviks IK

18 Markström, Mira – HV71

19 Schneider, Zoe – Nybro Vikings

22 Gisler, Solveig – Eksjö HC

24 Salomonsson, Lovisa – Hockeyalliansen 74

28 Solberg, Alva – IF Troja/Ljungby

30 Henriksson, Ida – Hockeyalliansen 74