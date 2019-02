Höll för favorittrycket – Växjösonen John Lundvik till final

John Lundvik uppvuxen på Araby i Växjö var sist ut av alla 28 bidrag i Melodifestivalen 2019 med hans låt ”Too late for love”. Däremot var han inte för sen för en finalplats då han tog sig vidare – direkt till final.

– Jag älskar er. Tack! It’s never too late for love, säger John Lundvik i SVT:s sändning.

Även 16-åringen Bishara med låten ”On my own” går direkt till final.

Finalen i Melodifestivalen äger rum i Friends Arena i Stockholm den 9 mars.

Sedan tidigare är Malou Prytz redo för finalen.