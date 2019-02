Troja/Ljungby-tjejen fixade bronset till Småland

I Ljungby Arena inför hemmapublik kunde Småland bjuda gästerna på en bra mach.

Redan efter två minuter och tretton sekunder skulle lagkaptenen Alva Solberg från Troja/Ljungby sätta dit 1-0 efter att hon högt och snyggt prickade in pucken i nättaket från långt avstånd.

– Jag sköt från den blå linjen och målvakten gick ned. Så den lobbades i nättaket, säger Alva Solberg efter målet till SVT.

Efter målet fortsatte matchen intensivt och Smålandsmålvakten Ida Henriksson (Hockeyalliansen 74) med flera skulle storspela. Henriksson gjorde 17 räddningar.

Småland höll ut och turneringen slutade med 1-0-vinst.

– Det var så skönt att få revansch efter hur pissigt vi åkte ut. Skönt att avsluta med en vinst, konstaterar matchvinnaren Alva Solberg till SVT.

I och med bronset tog Småland sitt andra raka brons av Stålbucklan.

Hela Smålands trupp:

1 Svensson Träff, Ebba – IK Oskarshamn

4 Karlsson, Elsa – Vimmerby HC

6 Jonasson, Filippa – Rydaholms SK

8 Nyström, Ellen – IF Troja/Ljungby

9 Nilsson, Ruth – IK Oskarshamn

10 Gullden, Tova – Rydaholms SK

11 Karlsson, Elva – Rydaholms SK

12 Hellström, Wilda – IF Troja/Ljungby

13 Jungåker, Mira – HC Dalen

14 Moberg, Linn – IF Troja/Ljungby

15 Åman, Maja – IK Oskarshamn

16 Jiborn, Alice – Västerviks IK

18 Markström, Mira – HV71

19 Schneider, Zoe – Nybro Vikings

22 Gisler, Solveig – Eksjö HC

24 Salomonsson, Lovisa – Hockeyalliansen 74

28 Solberg, Alva – IF Troja/Ljungby

30 Henriksson, Ida – Hockeyalliansen 74