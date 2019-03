Klart: Svenska fotbollsförbundet avslår Östers protest

Östers IF blev i lördags utslagna ur Svenska cupen i fotboll mot AIK, 4-2. Efter kvartsfinalen valde Östers IF att skicka in en protest till Svenska fotbollsförbundet eftersom de tyckte att rök hade stört målvakten Tobias Andersson vid AIK:s 1-0-mål.

Idag under eftermiddagen beslutade förbundets tävlingskommitté att avslå Östers protest:

– Regelverket är väldigt tydligt i våra tävlingsbestämmelser. Domarens beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas. Det är det vi grundar vårt beslut på, säger Christer Gustafsson som är ordförande i Svenska fotbollsförbundets tävlingskommitté.

Texten uppdateras...