Växjö startar E-sportsfritids – vill ge unga gamers bättre självkänsla

Fritidsverksamheten går under namnet VK Fritidsklubb och riktar sig till ungdomar mellan 12 och 21 år med eller med misstanke om en neuropsykiatrisk funktionsvariation. Tanken är bland annat att visa för ungdomarna att datorspelande under strukturerade former kan vara positivt och gynna den personliga utvecklingen.

– Ofta är många i min målgrupp hemmasittare med begränsat kontaktnät, utan kompisar. Här kan de träffa likasinnade och kanske skapa en kompis för livet, säger Robin Ramnér, samordnare vid Växjö kommun.

Initiativet sker i samarbete med Area Academy – som är grundat av E-sportslegendaren Tommy "Potti" Ingemarsson.