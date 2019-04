Klart: Leder Eurovision för första gången

Tillsammans med manusförfattaren och regissören Edward af Sillén kommer sångerskan att kommentera den svenska sändningen.

– Det här ska bli väldigt roligt att få göra. Att få komma tillbaka till Eurovision i en helt annan roll och dessutom få jobba med Edward igen, säger Perrelli i ett pressmeddelande från SVT.

I år är det 20 år sedan Charlotte Perrelli vann ESC i Jerusalem med sitt bidrag "Take me to your heaven". SVT sänder semifinalerna och finalen från Tel Aviv i Israel den 14, 16 och 18 maj.