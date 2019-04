Tuffa besparingar föreslås i Tingsryd

För att spara in pengarna har omsorgschefen lagt en rad förslag som exempelvis att dra in på seniorcaféer och anhörigsamordnare.

Det här ska politikerna diskutera den närmaste veckan.

Men ordförande i nämnden Magnus Carlberg, socialdemokraterna, är tveksam till om verkligen kan spara in på så mycket.

- Vi måste se till vad som är rimligt, säger Magnus Carlberg.