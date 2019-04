Möregårdhs succé: Vidare i bordtennis-VM

Möregårdh gick fram till 3–0 i set, men tappade sedan två raka set till Kwan Kit. I det sjätte setet hittade dock den unge svensken tillbaka till storspelet och när han slog in matchbollen till 11–9 knöt han båda händerna och brast ut i ett stort segerjubel, påhejad av tränaren Jörgen Persson.

Truls Möregårdh tog sig in i VM:s huvudturnering via ett dramatiskt kval under gårdagen, då han i skiljeset slog cubanen Jorge Campos i den helt avgörande matchen.

Jon Persson, Kristian Karlsson, Matilda Ekholm och Linda Bergström är också vidare till den andra omgången.