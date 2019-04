Oliver Ekman-Larsson nominerad till ledarskapspris

King Clancy delas ut till den spelare är ett bra exempel på när det gäller ledarskap på och utanför isen och också bidrar med humanitära insatser till samhället.

Ekman-Larsson är bland annat ambassadör för organisationen Hockey Is For Everyone. Han har också hjälpt Phoenix barnsjukhus och jobbar även med Playworks, som jobbar mot mobbing.

Vinnaren utses i juni och belönas med en donation på 40,000 dollar att skänka till valfri välgörenhetsdonation, skriver NHL:s svenska hemsida.