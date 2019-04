Växjö United-spelare vistades illegalt i landet

Det rör sig om en man född på 90-talet som under flera säsonger betraktades som en nyckelspelare i laget. Spelaren har funnits med i laguppställningar 2014-2016.

Enligt Migrationsverkets dokument sökte spelaren asyl i Sverige 2012, men fick avslag i augusti 2013. Alternativt har en annan spelare använt den utvisningshotade mannens licens, berättar DN.

Under tisdagen kunde P4 Kronoberg berätta att flera lag i division 3 kommer att lämna in en protest och vill att Växjö United ska slängas ut ur serien efter misstankar om att laget spelat med spelare under falsk identitet.