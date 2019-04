Spelare träder fram: Anklagar Växjö United för försök till matchfixning

Turerna kring Växjö United den senaste tiden:

14 april: Växjö United vinner säsongspremiären mot Pukeberg med 3-2. Pukeberg lämnar in en protest till Svenska Fotbollförbundet eftersom de misstänker att Växjö spelat med spelare under falsk identitet.

17 april: Växjö United kommer inte överens med Växjö kommun om en skuld på nära 100 000 de har till kommunen. Kommunens förbud att spela på kommunala fotbollsplaner står fast. Växjö United får dispens av förbundet och tvingas hyra in sig på en fotbollsplan i Vislanda.

18 april: När Växjö United möter Växjö Norra, i Vislanda, i säsongens andra match genomförs ID-kontroller. Växjö United saknar sju spelare jämfört med matchen innan och förlorar med 15-1. Christer Gustafsson från Svenska Fotbollförbundet ser matchen och säger: "Det klart man höjer på ögonbrynen".

19 april: P4 Kronoberg avslöjar att två av Växjö Uniteds spelare spelat under falsk identitet i matchen mot Pukeberg.

23 april: Dagens Nyheter avslöjar att en nyckelspelare i Växjö United vistats i landet illegalt. Växjö Uniteds Abdi Elmi tillbakavisar uppgifterna.

23 april: P4 Kronoberg rapporterar att övriga lag i Växjös Division 3-serie planerar en gemensam protest mot Växjö United.

24 april: En argentinsk agent träder fram i P4 Kronoberg och anklagar Växjö United för att ha lurat honom och sju unga sydamerikanska spelare till Växjö under falska löften 2017. Polisen kommenterar uppgifterna som "intressanta".

25 april: Tio sydamerikanska spelare lämnar Växjö United. Det är Smålandsposten först att rapportera om.

25 april: Förbundet meddelar att det kommer bli nya ID-kontroller i Växjös kommande match mot Grimslöv. Växjö Uniteds egna tränare har varit en av dem som ansökt om detta.

25 april: P4 Kronoberg avslöjar att en av spelarna som Växjö registrerat i laguppställningen i matchen mot Pukeberg vid samma tidpunkt var i Brasilien.

25 april: Växjö Uniteds tränare Jonas Pettersson lämnar sitt uppdrag.