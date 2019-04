Efter en månad i styrelsen – nu lämnar "Kuno" Växjö DFF

Peter "Kuno" Johansson och Claes Lövgren styrde Östers IF tillsammans under flera år. I början av april fick de ledande roller i Växjö DFF. Lövgren blev ordförande och "Kuno" gick in som sportsligt ansvarig i styrelsen.

Men redan nu har Peter "Kuno" Johansson lämnat sitt uppdrag. Men inte på grund av någon konflikt med klubben:

– Nej, inget sådant. Det är personliga skäl. Tiden räcker inte till, förklarar "Kuno" för P4 Kronoberg.