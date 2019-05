P4 Nästa Kronoberg 2019 – live i Linnéparken

Finalisterna i P4 Nästa Kronoberg 2019 är:

JVN – Nej

MOA – Learn To Let Go

Elephant Lake – Rock N Roll Elevator

Karzha – Jag vill va stark

INDEED – The Monkey On Your Shoulder

Finalen avgörs i Linnéparken i Växjö klockan 19 den tredje juli, och på scen står P4 Kronobergs Fredrik B Ekdahl och Rebecka Svensson. Det blir en färgsprakande show för hela familjen, med lokal musik i fokus. Kom dit du också!

Håll utkik på P4 Kronoberg för information om hur du röstar på ditt favoritbidrag!