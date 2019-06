Över 1,5 miljon kronor insamlade till Springhjälpen

Under Karlavagnen som sändes under fredagskvällen berättade Kristina Henschen som är generalsekreterare för Radiohjälpen hur mycket som kommit in seden Springhjälpen avslutades.

– Jag har en fantastisk nyhet att släppa här i Karlavagnen för vi har nått över 1,5 miljoner. Exakt just nu är det 1 501 560 kronor som kommit in.