Azad från Iran tränar svenska i residensets trädgård

– Det har vi för att folk ska mötas genom det svenska språket och få chansen att möta nya människor, säger Frank Jonelid, samordnare på Studiefrämjandet.

Studenten Azad från Iran är här på språkcaféet för gången. Hon behöver lära sig att prata svenska säger hon.

– I wanted to know more about the swedish laguage and I want to start to learn it, säger Azad som bara vill framträda med förnamn.