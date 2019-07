Tim Lööv vann P4 Nästa Kronoberg!

– Jag har inte så många ord just nu. Jag är fortfarande lite skakig känner jag, sa Tim Lööv när P4 Kronoberg frågade om känslorna direkt efter att han klivit av scenen som vinnare av den lokala finalen av P4 Nästa.

I och med segern har nu Tim Lööv också chansen att få delta i den direktsända riksfinalen av P4 Nästa i Crusellhallen i Linköping Konsert & Kongress den 24 augusti. Om så är fallet avgörs i början av augusti då en jury tar ut åtta av de totalt 25 lokala vinnarna som slutliga tävlande i riksfinalen.

– Hoppas juryn har en bra dag när de tar beslutet, sa Tim Lööv.

Lyssna till hela segerintervjun i ljudklippet ovan.

De här artisterna tävlade i onsdagens lokala final av P4 Nästa.

1. JVN - Nej

2. Tim Lööv - All I Need Is You

3. Elephant Lake - Rock N Roll Elevator

4. Karzha - Jag vill va stark

5. INDEED - The Monkey On Your Shoulder