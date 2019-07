Ringbadet tvingas agera efter förbjudna nattdopp

Förra veckan var klornivåerna i Ringbadet så pass dåliga att man tvingades stänga en hel dag. Orsaken ska enligt personalen vara ungdomar som badar efter stängning.

– Vi har i flera år haft ungdomar som tar sig in på badet efter stängning näst intill varje natt för att bada. Något som drar på sig både extra arbete och kostnader, säger Anders Axelsson, drifttekniker på Ringbadet i ett pressmeddelande.

Natten till måndag upptäckte personal även att det klippts hål i stängslet in till badet. Nu väljer man att sätta in extra bevakning under nätterna för att få bukt med problemet.