Efter blixtnedslag: Tre ungdomar kvar på sjukhus för observation 

Runt 100 tyska ungdomar mellan 13-15 år, är just nu på läger i Hökhult utanför Lenhovda, när blixten slog ner bland tälten under lördagseftermiddagen

När ambulanspersonalen kom dit, gjordes bedömningen att sju av ungdomarna behövde kollas upp av sjukvården.

Tre fördes till sjukhus och enligt en bulletin från Region Kronoberg från 21.30-tiden på lördagskvällen, är de tre lindrigt skadade och läget stabilt. De har fått stanna på sjukhus under natten för observation.