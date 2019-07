Järdler om tuffa perioden: "Det är otroligt många dåliga nätter"

På kort tid har Östers IF gjort klart med tre nyförvärv. Däribland Johan Persson, som återvänder till klubben efter flera års spel i Hammarby IF och Helsingborgs IF.

– Jag tror på att vi kan få till en liten nytändning och ett litet annorlunda spel på planen också med de spelarna, säger Christian Järdler.