Östers IF rådde inte på Norrby

På sammanlagt 68 minuter hann Norrby från Borås göra både ett, två och tre mål. Östers första och enda mål i matchen kom 28 minuter in i den andra halvleken genom Simon Helg. Frampassad av Joao Pedro Gomez da Silva.

Nu har ju bara Öster vunnit en match för säsongen, hur är det att komma in i ett sådant lag?

– Klart det är svårt. När man släpper in första målet det är alltid liksom... Det är inte lätt att ligga under i så många matcher. Det är alltid väldigt tufft att släppa in ett mål med bara några minuter kvar av första halvlek och försöka komma in den andra sedan och vara positiv, säger James Keene till P4 Kronoberg.

Sammanlagt slogs inte en enda hörna i matchen och Norrby hade 14 avslut. Det dubbla jämfört med Öster som bara hade sju avslut.