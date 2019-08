P4 Nästa: Nu gäller det för Tim Lööv!

Tim Lööv, som i juli vann Kronobergsfinalen tog sig hela vägen till riksfinalen i P4 Nästa som sänds i P4 i kväll. Tim Lööv tävlar med låten All I need is you, som är en av åtta lokala vinnare som gör upp i riksfinalen.

Den låt som vinner P4 Nästa kommer under en period att spelas regelbundet på P4 i hela Sverige.