Berättelsen om vattentornet nomineras till pris

Tornen på Solberget är en av fyra böcker som nominerats i kategorin Reportage och berättelser i bokform.

– För oss är det jättestort. Det är första gången vi skickar in ett bidrag och första gången vi blir nominerade, säger Martina Bengtsson på kommunikationsbyrån Well Hello, som varit med och formgivit boken.

Den 5 november offentliggörs vinnaren av priset.