Här är länets bästa och sämsta kommuner på återvinning

– Vi har jobbat hårt för att värna om miljön, säger Marie Hammarström-Linnér (S), ordförande i miljö-och byggnadsnämnden i Uppvidinge kommun.

I Uppvidinge samlas det in mer återvinningsbart material än i någon annan kommun i Kronoberg. Med återvinningsbart material menas plast, papper, tidningar, metall och glas. En genomsnittlig Uppvidingebo samlar in knappt 100 kilo. Det är att jämföra med Älmhult som endast samlar in 59 kilo per person.