Dundertavla av Andrén – Växjö föll mot Leksand: "Stöttar varandra"

Vid ställningen 2-2 tryckte Växjö tillbaka Leksand i sin jakt på ett ledningsmål mot slutet av matchen. Men med 30 sekunder kvar av matchen skickade Leksand undan pucken från egen zon. Målvakten Viktor Andrén skulle bara lägga plockhandsken över pucken – men missade – och Leksand satte 3-2.

– Det är tufft för Viktor Andrén just nu. Du får all beröm när det går bra, du får all skit när det går dåligt, säger P4 Kronobergs ishockeyexpert Mike Zanier.

Leksand satte sedan 4-2 i öppen kasse, vilket blev slutresultatet.