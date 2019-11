Pojke försvunnen – polisen ber allmänheten om hjälp

Under måndagen har polisen sökt efter pojken med flera polispatruller och hundpatruller och sökandet fortsätter även under måndagskvällen. Polisen har fått in uppgifter om att pojken kan befinna sig i området kring Änghultasjön.

Den försvunne pojken beskrivs vara drygt 180 centimeter lång och har kort ljusbrunt hår. När han försvann var han klädd i grön jacka och svarta byxor och bar på en stor grå vandringsryggsäck.