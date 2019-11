Ståhl: ”Det är oerhört tråkigt och bedrövligt”

De protesterar mot att flera grenar stryks från Diamond League 2020 och målet är att få tävla igen på galorna.

Tillsammans har de skapat de skapat fackförbundet We Are The Sport och i helgen träffas man.

– Nu i helgen på World Athletics-galan i Monaco ska jag, Christian och Shaun Pickering (tidigare kulstötare reds. anm.) träffas och diskutera vidare. Det som skett är oerhört tråkigt och bedrövligt.

Vad kommer att hända på mötet?

– Vi tittar varandra in i ögonen och snackar och sen tar vi det vidare till internationella friidrottsförbundet.