E-cigaretter ökar risken för kroniska lungsjukdomar

Den första långtidsstudien kring effekterna av e-cigaretter bekräftar nu tidigare forskning.



Studien visar också att risken ökar ytterligare hos personer som både använder e-cigaretter och traditionella cigaretter, jämfört med personer som använder antingen eller.



Forskningen baseras på data från 32 000 vuxna amerikaner från perioden 2013 till 2016, och publiceras i tidskriften American Journal of Preventive Medicine.

Referens: S Glantz et al. "E-Cigarettes Significantly Raise Risk of Chronic Lung Disease, First Long-Term Study Finds 'Dual Use' of Both E-Cigarettes and Smoked Tobacco is Riskiest, Say Authors". American Journal of Preventive Medicine. DOI: 10.1016/j.amepre.2019.07.028