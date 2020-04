Damberg: Valborg är inställt

Enligt Mikael Damberg har regeringen sett indikationer på att många följde myndigheternas rekommendationer under påskhelgen, och uppmanar nu befolkningen att fortsätta på samma sätt under kommande högtid.



– Vi måste ta samma ansvar som under påsken. Förbudet mot allmänna sammankomster för över 50 personer gäller, det också utomhus.



Inrikesministern riktade sig också till Sveriges föräldrar och uppmanade dem att ta ansvar för barn och unga. Han påpekade också att det finns fler orsaker till det inställda firandet än risken för smittspridning.



– Vi vet att valborg traditionellt sett kan innebära ganska mycket stök. Vi har inte tid och resurser att ägna oss åt flera parallella händelser samtidigt. Det finns brandrisk i flera stora områden i Sverige.



– Jag tycker man ska ha koll på sina ungdomar inför valborg. Både att de drar i väg på fester man inte har koll på men också att man inte samlas i stora grupper. Vi ska inte ha stora ungdomssamlingar, säger Mikael Damberg (S).