Så många är bekräftat smittade i din kommun

Bekräftat smittade - kommun för kommun:

Alvesta: 71 bekräftade fall - 3,5 per 1000 invånare*

Lessebo: <10 bekräftade fall - mindre än 1,1 per 1000 invånare

Ljungby: 60 bekräftade fall - 2,1 per 1000 invånare

Markaryd: 27 bekräftade fall - 2,6 per 1000 invånare

Tingsryd: 10 bekräftade fall - 0,8 per 1000 invånare

Uppvidinge: 16 bekräftade fall - 1,7 per 1000 invånare

Växjö: 190 bekräftade fall - 2,0 per 1000 invånare

Älmhult: 23 bekräftade fall - 1,3 per 1000 invånare

*Enligt befolkningsstatistik från Statistiska centralbyrån den 31 december 2019.