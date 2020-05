Ökning av konstaterad coronasmitta bland vårdpersonal

Bekräftat smittade 14 maj – kommun för kommun:

Alvesta: 89 bekräftade fall - 4,4 per 1000 invånare*

Lessebo: <10 bekräftade fall - mindre än 1,1 per 1000 invånare

Ljungby: 80 bekräftade fall - 2,8 per 1000 invånare

Markaryd: 44 bekräftade fall - 4,2 per 1000 invånare

Tingsryd: 27 bekräftade fall - 2,1 per 1000 invånare

Uppvidinge: 18 bekräftade fall - 1,8 per 1000 invånare

Växjö: 244 bekräftade fall - 2,5 per 1000 invånare

Älmhult: 42 bekräftade fall - 2,3 per 1000 invånare

Runt 1,9% av kronobergarna har testats för coronaviruset (c:a 3800 personer). Siffrorna utgör patienter som läggs in på sjukhus, som bor på äldreboende eller har hemtjänst samt personal inom region och kommunal vård- och omsorg.

*Enligt befolkningsstatistik från Statistiska centralbyrån den 31 december 2019.

