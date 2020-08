Här är Kronobergarna i årets TV-puck

KILLAR

Manus: Alexander Ståhl Rögle (Troja)

William Svensson Rögle (Troja)

Arvid Fagerberg Växjö Lakers

Elis Rix Växjö Lakers

Filip Karlsson Växjö Lakers (Alvesta)

Joel Svensson Växjö Lakers (Oskarshamn)

Jacob Sagadin Växjö Lakers (Troja)

Rikard Thimgren Växjö Lakers (Tumba)

Max Karlsson Tingsryd

TJEJER

Tuva Persson IF Troja Ljungby

Minna Johnsson IF Troja Ljungby

Meja Andersson IF Troja Ljungby

Hanna Gannerud IF Troja Ljungby

Alva Johansson IF Troja Ljungby

Moa Johannesson IF Troja Ljungby (Vårgårda)

Hilda Svensson IK Oskarshamn (Troja Ljungby)

Elsa Lorentzon Tingsryds AIF

Edith Danielsson Tingsryds AIF

Maja Helge Växjö Lakers HC