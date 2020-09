Kronobergaren Irena Pozar klar för På Spåret

Grupp 1

Sanna Lundell & Plura Jonsson

Frida Boisen & Hamid Zafar

Farah Abadi & Johan Glans

Grupp 2

Dilan Apak & Moa Lundqvist

Magdalena Forsberg & Claes Elfsberg

Marianne Ahrne & Anders ”Ankan” Johansson

Grupp 3

Tomas Alfredson & Ernst Billgren

Irena Pozar & Patrik Arve

Emma Molin & Hanna Dorsin

För musiken står: Little Dragon, Franska Trion, The Hellacopters, Rebecca & Fiona och First Aid Kit