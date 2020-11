Löv is in the air

Experten: "Löven är den främsta tillgången" Lövexperten Carl-Otto Blomberg guidar dig genom hösten och lövhögarna i trädgården.

Olika sorters löv har dessutom olika användningsområden, till exempel mota bort ogräs eller skapa ny jord.

"Löven är den främsta tillgången och en fantastisk biomassa man kan använda", säger Carl-Otto Blomberg om att löven även skapar ny jord och lockar till sig mikroorganismer och maskar.