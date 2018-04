Sören vill att Storuman ska flagga för veteranerna

Sören Israelsson var själv nere två vändor till kriget mellan Israel och Egypten på 70-talet. Nu har han tillsammans med andra veteraner i Storuman börjat träffas en gång i månaden för att prata om upplevelserna.

– Jag upptäckte att det var många i Storuman som varit iväg på mission. Vi är ett par stycken som träffas och snackar om upplevelserna, säger Sören Israelsson.

I höstas skickade Sören in ett medborgarförslag till kommunen för att få dem att köpa in och hissa den blå FN-flaggan på Veterandagen och FN-dagen. Kommunstyrelsen har yrkat på bifall, och på onsdag ska kommunfullmäktige besluta om flaggorna ska köpas in.

– Det är viktigt att uppmärksamma och hedra våra veteraner. Om de köps in ska vi veteraner i Storuman ta på oss våra blå baskrar och medverka vid hissningen den 29 maj, säger Sören Israelsson.