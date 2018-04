Gynnsamt väder gav bättre luft i Skellefteå

Värdena får överskrida riktvärdet vid ett antal tillfällen per år och under den gångna mätperioden har riktvärdena bara överskridits ungefär hälften så många gånger som tillåtet. Det visar Skellefteå kommuns luftmätningar under som gjordes under 2017.

Detta trots att mätningar visat att trafiken i Skellefteå ökat under 2017. Det förklaras bland annat med en avstängd bro. Detta tycker bygg- och miljönämndens socialdemokratiska ordförande, Evelina Fahlesson, visar att det är vädret som är avgörande för luftkvalitén och inte trafikmängden.