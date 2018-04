Kvinnlig kärlekshistoria hölls hemlig i hundra år

På Folkrörelsearkivet i Umeå trängs förstearkivarie Karin Holmgren bland bruna arkivlådor fyllda till bredden med gamla brev och dagböcker.

På årets Berättarfestival ska hon prata om en kärlekshistoria som hemlighållits i över hundra år, men som nu upptäckts i just de här lådorna.



– Det är här man kan ta del av den här kärlekshistoria mellan Anna och Maja. Det tror man inte, men de här arkivlådorna kan rymma otroligt mycket spännande berättelser, säger Karin Holmgren.



Lärarinnan Maja Beskow kom till Umeå i början av 1900-talet. Hon blev en profil i staden och under perioder den enda kvinnan anställd vid Umeå högre almänna läroverk. Alldeles nyligt fick även en av Umeås skolor namn efter henne.



Tidigare har det spekulerats i om Maja Beskow haft kärleksrelationer med kvinnor, då hon bodde hela livet med en kvinna, men det har stannat vid spekulationer.



Fram till att Folkrörelsearkivet upptäckte en låda med hennes gamla dagböcker och brev som beskriver hennes kärlek till Anna. Det här dagboksinlägget skriver Maja Beskow från en tågresa:

"Solen sken. Det härliga landskapet. Då hon sov på soffan, då hon sjöng för oss i kupén. Och sen när vi kommit in till oss, hur hon kröp in till mig. Hon kom in på ämnet vänskap och sa att jag fick vara hennes vän. Aldrig hade jag ens tänkt på detta, var som bedövad av lycka, av lugn ljus glädje, som tycktes mig av så äkta halt att den aldrig, aldrig kunde brista." – Maja Beskow

Varför är det här en historia som är viktig att lyfta upp?

– Dels så är det en fantastisk kärlekshistoria, men sen att det är en berättelse vi inte har hört. Vi behöver bredda vår historieskrivning helt enkelt, säger Karin Holmgren.

Även om det fiktiva också finns representerat i Berättarfestivalens program har merparten av berättelserna kopplingar till det verkliga livet. Allt från mystiska ubåtar till Maja Beskows kärlekshistoria.

– Publiken kan verkligen känna att det där skulle kunna varit jag. Oavsett var vi vuxit upp har vi samma drömmar och historier som vi gillar att berätta, säger programkoordinator Rose-Marie Lindfors.

Något som är nytt för i år är att den i mycket större utsträckning också flyttat ut till ett tiotal byar runt Skellefteå.

– Det kan vi tydligt se att det växer, år från år. Så nu är det riktigt för hela Skellefteå kommun, säger Rose-Marie Lindfors.