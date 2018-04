Iksu svenska mästare – försvarade guldet

– Det är en enorm lycka, säger Iksus Amanda Delgado Johansson till Radiosporten.

SM-finalens första målskytt blev Moras Jessika Eriksson som pricksköt in 1-0 drygt 15 minuter in i den första perioden under Iksu-målvakten Emelie Frisks vänstra arm.

Moras glädje höll sig perioden ut – men i andra vände Iksu efter två mål genom Sofia Joelsson och Emelie Wibron där den sistnämnda gjorde 2-1 bara tio sekunder från andra periodpausen.

Halvvägs in i tredje perioden utökade Iksu till 3-1 genom Sofia Joelsson i en situation framför mål där Moraspelarna ville få det till spark – men domarna dömde mål.

När Alice Granstedt gjorde 4-1 med sex minuter kvar av tredje perioden såg det mörkt ut för Mora, men en reducering till 2-4 i numerärt överläge med drygt tre minuter kvar tände hoppet.

Närmare än så kom dock inte Mora, utan Iksu kunde hålla ut och ta klubbens sjätte SM-guld.

Umeåklubben upprepade därmed finalsegern från i fjol mot just Mora som får nöja sig med en ny silvermedalj – deras femte SM-finalförlust på sex år.