Finalist 4: Monny & The Bankers – Porten Bredvid

Monica Löfgren är född och uppvuxen i Umeå, där hon började tidigt med sången. Hon medverkade i ortens talangtävlingar, pluggade musik på gymnasiet för att strax efter flytta ner till Stockholm och förkovra sig ytterligare inom sången.

Efter några år av showande, både utomlands och i Sverige, fick hon ett mindre genombrott när hon gjorde sin tolkning av I Will Always Love You som Whitney Houston i TV4-showen Sikta mot Stjärnorna.

Därefter fortsatte hon sin musikaliska bana med att jobba med etablerade artister på olika turnéer och skivinspelningar innan hon flyttade till New York där hon försörjde sig som Wedding singer och pluggade ljudteknik och musikproduktion.

2015 skapades Monny & The Bankers av Monica som då precis hade flyttat hem från New York och hade med sig inspiration av jazzmusiken.

Hon ville dock skapa ett eget koncept och eftersom pop och R&B alltid funnits med henne i hennes sång, så blev det naturligt att göra en blandning av alla dessa stilar i form av jazztolkningar av kända pophits.

Låtskrivandet är nu under process och det jobbas vidare på mer material. Att få ut originallåtar och att nå ut till en större publik är nästa steg för Monny & The Bankers.

