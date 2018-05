Seniorboendets matsal läggs ned – personal hotar säga upp sig

Beslutet togs som en besparingsåtgärd i det stålbad Malå kommun går igenom då man fram till 2020 måste spara 20 miljoner.

Jag skäms över att vi behandlar de här fina gamla människorna som vi gör.

Sofia Svahn är vårdbiträde på Furugården och hon är en av dem som hotar med att säga upp sig.

– Jag har stannat kvar för att jag älskar jobbet, jag älskar mina kollegor, jag älskar vårdtagarna. Men enough is enough, säger hon.